زاخاروفا: روسيا والولايات المتحدة تناقشان استئناف عمليات التفتيش بموجب "ستارت-3"

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية إلى أن أنشطة التفتيش بموجب المعاهدة قد تم تعليقها منذ بداية عام 2020 باتفاق متبادل مع الولايات المتحدة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية إن “موضوع استئنافها، بالطبع، قيد النظر، ويجري حوار من خلال القنوات المناسبة حول كيفية عودة الأطراف إلى التنفيذ الكامل للمعاهدة في هذا الجزء من آلية الرقابة الخاصة بها”.