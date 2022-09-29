زاخاروفا: روسيا والولايات المتحدة تناقشان استئناف عمليات التفتيش بموجب "ستارت-3"

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو وواشنطن تجريان حوارا بشأن مسألة استئناف عمليات التفتيش بموجب “ستارت-3، كما تجري مناقشة اجتماع مباشر للجنة الاستشارية.
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية إلى أن أنشطة التفتيش بموجب المعاهدة قد تم تعليقها منذ بداية عام 2020 باتفاق متبادل مع الولايات المتحدة بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية إن “موضوع استئنافها، بالطبع، قيد النظر، ويجري حوار من خلال القنوات المناسبة حول كيفية عودة الأطراف إلى التنفيذ الكامل للمعاهدة في هذا الجزء من آلية الرقابة الخاصة بها”.
وأشارت إلى أن الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بأنشطة اللجنة الاستشارية الثنائية.
وقالت زاخاروفا: “تجري حاليًا دراسة إمكانية عقد الجلسة وجهًا لوجه”.
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