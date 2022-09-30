حدوث ماس بدائرة كهربائية في محطة زابوروجيه النووية تبعه دخان

أعلن رئيس إدارة مدينة إنيرغودار، ألكسندر فولغا، اليوم الخميس، أن ماسا كهربائيا، حدث في محطة زابوروجيه النووية، تبعه دخان خفيف، مؤكدا أن كل شيء يعمل بشكل طبيعي.

موسكو – سبوتنيك. وقال فولغا للصحفيين: “فيما يتعلق بالمعلومات المزيفة حول حريق وحدة الطاقة الثانية، لم يتم تأكيد المعلومات. بإمكاني تأكيد أنه لم يكن هناك سوى ماس كهربائي ودخان طفيف. وفي الوقت الحالي، تم التغلب على حالة الطوارئ هذه منذ فترة طويلة، كل شيء يعمل بشكل طبيعي”.

وفي وقت سابق، قال رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، بأنه تم إسقاط طائرة دون طيار أوكرانية على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، ولم يتضرر المفاعل، ولا يوجد أي تهديد نووي.

وأضاف بأنه: “مع الأخذ في الاعتبار أن وحدة الطاقة الثانية كانت معزولة بشكل عام وتوقفت عن العمل في العام الماضي، فلا يمكن أن تكون هناك أي مسألة مهمة على الإطلاق”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الدفاع الروسية: إحباط هجوم أوكراني بطائرات مسيرة و59 قذيفة مدفعية على منطقة محطة زابوروجيه النووية

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الأوكرانية، أطلقت 25 قذيفة خلال يوم واحد على قرية “فولنا” الواقعة بالقرب من محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وتم إسكات مصادر النيران.