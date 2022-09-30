إثيوبيا ترفع أسعار الوقود بنسبة 20%

ارتفعت أسعار الوقود في إثيوبيا، اليوم الخميس، بنسبة 20%، في ثاني زيادة من نوعها خلال أقل من ثلاثة أشهر، حيث ترفع الحكومة الدعم عن الوقود، الأمر الذي يعمق المصاعب الاقتصادية في ثاني أكبر بلد أفريقي من حيث عدد السكان.

وبدأت الحكومة في الإلغاء التدريجي للدعم على المنتجات البترولية في يوليو/ تموز، بفرض زيادة أولية بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40 في المئة على البنزين والديزل، في الوقت الذي أبلغ فيه السائقون عن نقص حاد وطوابير طويلة في محطات الوقود.

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شهد البلد الواقع في القرن الأفريقي ويزيد عدد سكانه عن 110 ملايين تضخما يتراوح بين 30 و35 في المئة خلال الأشهر العديدة الماضية، بحسب “فرانس برس”.

وقالت وزارة التجارة في بيان صادر في وقت متأخر أمس الأربعاء، إنه لضمان أن ” تعكس أسعار التجزئة، السوق الدولي، تم تطبيق أسعار جديدة للنفط اعتبارا من 28 سبتمبر/ أيلول”.

وأوضحت أنها ستعيد النظر في السعر كل ثلاثة أشهر، بما يتماشى مع “الوضع الاقتصادي الحالي لبلادنا وضع سوق النفط”.

بموجب الإجراءات الجديدة، فإن سعر الديزل ارتفع بنسبة 22% ليصبح سعر البرميل 59.90 بر (1.13 دولار)، بينما ارتفعت أسعار البنزين بنحو 20% لتصبح 57.05 بر، بحسب الوزارة.