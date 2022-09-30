الجزائر وروسيا تشيدان بنجاح اللجنة الحكومية المشتركة

عقد وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، لقاءات مع المسؤولين الجزائريين، في إطار انعقاد الدورة العاشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني.

الجزائر – سبوتنيك. واستقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس 29 سبتمبر/ أيلول، في قصر الحكومة، وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، بحسب بيان رئاسة الوزراء الجزائرية.

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وقد شكل اللقاء بحسب البيان “فرصة لتقييم التعاون الثنائي على ضوء نتائج هذه الدورة، والاتفاق على المضي قدما في تجسيدها بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ويحقق مصالحهما المشتركة”.

من جهته، استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، وزير الزراعة الروسي، حيث “أشاد الطرفان خلال هذا اللقاء بالمخرجات الهامة، التي توجت أشغال اللجنة الثنائية المختلطة، وأكد الوزير لعمامرة أن النجاح الذي حققته هذه الدورة، يعكس الإرادة القوية للقيادة العليا للبلدين في الرقي بعلاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر وروسيا إلى مستوى الإمكانيات الهائلة للبلدين، كما تعد محطة مهمة للتحضير للاستحقاقات الثنائية الهامة المرتقبة”.