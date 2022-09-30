بوتين يطلع أردوغان على نتائج استفتاءات انضمام المناطق المحررة إلى روسيا

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطلع نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال محادثة هاتفية بينهما على نتائج استفتاءات انضمام المناطق المحررة إلى روسيا.

وقال الكرملين في بيان “أطلع فلاديمير بوتين نظيره رجب طيب أردوغان على نتائج الاستفتاءات التي أجريت بين 23 و 27 سبتمبر/أيلول الجاري في مناطق دونيتسك ولوغانسك الشعبية وخيرسون وزابوروجيه بشأن الانضمام إلى روسيا الاتحادية. وتم التأكيد على أن التصويت جرى في ظروف تتسم بالشفافية مع الامتثال الكامل لقواعد ومبادئ القانون الدولي. مارس سكان هذه المناطق حقهم في تقرير المصير وفقًا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان لعام 1966 ووثيقة هلسنكي النهائية لعام 1975”.

كما أضاف بيان الكرملين أن بوتين، لأردوغان ، تقييمً أساسيا للعمل التخريبي غير المسبوق، ” قدم الرئيس الروسي تقييما أساسيا للتخريب غير المسبوق، وهو في الواقع عمل من أعمال الإرهاب الدولي فيما يتعلق بأنابيب الغاز الرئيسية نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2. ولوحظ أن روسيا تطرح هذه القضية للمناقشة العاجلة في مجلس الأمن الدولي “.

من جهتها، أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان بحثا تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث دعا الرئيس التركي إلى خفض التوتر ومنح فرصة للمفاوضات.

وقالت رئاسة الجمهورية التركية، في بيان اليوم الخميس، إن بوتين وأردوغان بحثا خلال اتصال هاتفي مستجدات الأزمة الأوكرانية، حيث دعا الرئيس التركي إلى منح فرصة للمباحثات بين موسكو وكييف، وأكد أن “هناك حاجة إلى خطوات لخفض التوتر في الأزمة الأوكرانية من أجل إفساح المجال أمام التطورات الإيجابية”.

الكرملين: بوتين سيشارك في مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا

وأضاف أردوغان خلال الاتصال، بحسب بيان الرئاسة التركية، “ننتظر من روسيا اتخاذ خطوات لتسهيل عملية التفاوض بما في ذلك إعادة النظر في مسألة ضم بعض المناطق الأوكرانية”.