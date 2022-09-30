أمريكا تعلن مقتل أحد مواطنيها بالقصف الإيراني لكردستان العراق

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، مقتل أحد مواطنيها بالقصف الإيراني لكردستان العراق.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل: “يمكن أن نؤكد أن مواطنا أمريكيا قتل نتيجة هجوم بصاروخ في كردستان العراق”، بحسب “فرانس برس”.

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ومستشهدا بقوانين الخصوصية، رفض إعطاء المزيد من التفاصيل. لكنه كرر استنكار الولايات المتحدة للهجمات.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: “نواصل إدانة انتهاكات إيران لسيادة العراق، وسلامة أراضيه”.

وردا على سؤال بشأن إمكانة الانتقام، قال باتيل إن الولايات المتحدة لديها “عدد من الوسائل وعدد من الجهود لتحمل إيران مسؤوليتها عن الأفعال المزعزعة للاستقرار في المنطقة”.

وأعلنت السلطات في إقليم كردستان العراق، سقوط عشرات القتلى والجرحى، جراء قصف إيراني استهدف مناطق في الإقليم يوم الأربعاء.