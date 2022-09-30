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‏"تويتر" تحقق رغبة إيلون ماسك وتتحول إلى شبيه "تيك توك" بعد إضافة ميزات جديدة للفيديوهات

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أشارت مواقع تقنية، اليوم الخميس، إلى أن منصة التغريدات “تويتر” تحولت إلى شبيه لتطبيق الفيديوهات ‏القصيرة “تيك توك”، بعدما أعلنت عن إضافتها عدد من الميزات المتعلقة بالفيديوهات.‏

وأعلنت “تويتر” في مدونة لها، اليوم الخميس، عن تحديثها لمشغل الفيديو الخاص بها، ليكون “ملء الشاشة” عند النقر عليه.
وتابعت لمستخدميها أنه إذا قاموا بالتمرير لأعلى الشاشة، فسيبدأون في تصفح المزيد من محتوى الفيديو الجذاب.
وأشارت منصة التغريدات في بيانها كذلك إلى أنها أضافت مكتبة فيدية إلى علامة التبويب “الاستكشاف” (Discover)، والتي ستظهر للمستخدمين “بعض مقاطع الفيديو الأكثر شيوعا التي يتم مشاركتها على “تويتر”.
ولفتت “تويتر” في بيانها إلى أن ميزة النقر على الفيديوهات لتصبح “ملء الشاشة” ستبدأ في الظهور عبر تطبيقها على هواتف “آيفون” خلال الأيام القليلة المقبلة، أما بالنسبة لميزة مقاطع الفيديو الموجودة في علامة التبويب “استكشاف” فأشارت إلى أنها متاحة حاليا للمستخدمين في بلدان محددة، سواء لهواتف “آيفون” أو “أندرويد”.

وقالت “تويتر” في بيانها إنها تريد أن تجعل نفسها “أفضل مكان للفيديو”.

وقبل طرحها للميزات الجديدة، كانت “تويتر” تتعامل مع مقاطع الفيديوهات على أنها في الغالب أجزاء من التغريدات.
يشار إلى أن الملياردير، إيلون ماسك، أخبر موظفي “تويتر” في لقاء معهم، بشهر يونيو/ حزيران، أنه يرغب في تحويل منصة التغريدات إلى تطبيق الفيديوهات الصيني “تيك توك”، وذلك قبل نشوب خلافات معها بشأن شرائه لها بـ44 مليار دولار أمريكي.
وأثنى ماسك وقتها على خوارزمية “تيك توك”، لعدم كونها “مملة”، قائلا: “يمكننا صقل “تويتر” بنفس الطريقة ليكون ممتعا”.

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موقع سبوتنيك الروسي

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