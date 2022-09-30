مصر تسترد غطاء تابوت فرعوني ضخم من أمريكا

تمكنت مصر من استرداد غطاء تابوت خشبي من العصور المصرية القديمة، والذي تم ‏تهريبه من البلاد بطريقة غير شرعية.‏

وتسلم القنصل العام لمصر في هيوستن في الولايات المتحدة، السفير حسام القاويش، أمس الأربعاء، غطاء التابوت الخاص بكاهن مدينة هيراكيوبوليس، “المدعو عنخ إن ماعت”، والذي كان بحوزة متحف هيوستن في أمريكا، وفقا لبيان من وزارة السياحة والآثار المصرية.

ويتسم غطاء التابوت بكبر حجمه، ويتميز بحجم استثنائي يبلغ طوله أكثر من 3 أمتار، وهو مصنوع من الخشب المغطى بالكتابات الهيروغليفية، ووجه ملون باللون الأخضر، كما تم تزيينه بزخارف باللون الذهبي.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، الدكتور مصطفى وزيري، أنه “تم استرداد غطاء التابوت الفرعوني، ضمن مستجدات قضية تعود إلى عام 2019، عندما نجحت مصر بالتعاون مع مكتب المدعي الأمريكي في مدينة مانهاتن في نيويورك في استرداد تابوت مذهب لنجم عنخ، والذي كان بحوزة متحف المتروبوليتان بعد تحقيقات استمرت عامين، وتم إيداعه في المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط”.

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