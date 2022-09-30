إعصار "إيان" يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية بريح عاتية ويقتل 14 شخصا

قتل 14 شخصا على الأقل جراء إعصار إيان الذي ضرب جنوب غرب فلوريدا، متسببا في فيضانات في الشوارع واقتلاع الأشجار على طول الساحل، حيث زادت قوته خلال الأيام الماضية.

موسكو – سبوتنيك . وتجاوزت سرعة الرياح أكثر من 240 كلم في الساعة، أثرت على أكثر من مليون منزل ومبنى في فلوريدا أصبحوا من دون كهرباء، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

بايدن يحث شركات النفط والغاز الأمريكية إلى عدم رفع الأسعار بحجة إعصار إيان

وكانت العاصفة قد تسببت أثناء اجتياحها كوبا، في السابق، بمقتل شخصين وتدمير شبكة الكهرباء في البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، وافقت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على إعلان كارثة كبرى لفلوريدا بسبب إعصار إيان، مما أتاح التمويل الفيدرالي لـ9 مقاطعات تضررت بفعل الإعصار.