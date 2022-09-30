تفعيل منظومات الدفاع الجوي في منطقة بيلغورود الروسية ولا أضرار أو ضحايا

أعلن حاكم بيلغورود جنوب غربي روسيا، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الجمعة، أنه تم تفعيل منظومات الدفاع الجوي في بيلغورود ومقاطعة بيلغورود ومنطقة ياكوفليفسكي، مؤكدا عدم تسجيل أي خسائر أو إصابات.

موسكو – سبوتنيك . وقال في تدوينة على قناته الرسمية في تلغرام: “تم تفعيل منظومات الدفاع الجوي في بيلغورود ومقاطعة بيلغورود ومنطقة ياكوفليفسكي، منذ بضع دقائق”. بوتين يوقع مرسوما يعترف باستقلال مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وأضاف: “تقوم الخدمات التشغيلية بتوضيح المعلومات حول العواقب على الأرض”، مشيرا إلى “عدم وقوع أضرار وضحايا”. وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا. في حين، تستمر القوات الأوكرانية في استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.

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