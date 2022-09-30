بكين تتخذ تدابير مع موسكو لمواصلة التعاون التجاري والاقتصادي الطبيعي

أعلن السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هانهوي، اليوم الجمعة، أن بلاده تتخذ تدابير مع موسكو من أجل مواصلة التعاون التجاري والاقتصادي الطبيعي، مؤكدا أنه قد يتحقق رقم قياسي بحجم التبادل التجاري في نهاية العام الجاري.
موسكو – سبوتنيك. وقال السفير لوكالة “سبوتنيك”: “هذا العام، في مواجهة بيئة دولية صعبة، كوباء فيروس كورونا وغيره من الصعوبات، أظهر التعاون التجاري والاقتصادي بين الصين وروسيا مرونة كبيرة، وعلى عكس الاتجاهات العامة، أظهر نموًا مثيرًا للإعجاب”.
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19 سبتمبر, 11:21 GMT
يشار إلى أن مدير الإدارة الأولى لشؤون الدول الآسيوية في وزارة الخارجية الروسية، غيورغي زينوفييف، كان قد صرح الشهر الجاري بأن روسيا والصين تعملان على مشاريع استثمارية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 160 مليار دولار.
كما ذكرت مصلحة الجمارك العامة في الصين، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين، ازداد خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام 2022 بنسبة 31.4%، مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ 117.205 مليار دولار.
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