بكين تتخذ تدابير مع موسكو لمواصلة التعاون التجاري والاقتصادي الطبيعي

يشار إلى أن مدير الإدارة الأولى لشؤون الدول الآسيوية في وزارة الخارجية الروسية، غيورغي زينوفييف، كان قد صرح الشهر الجاري بأن روسيا والصين تعملان على مشاريع استثمارية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 160 مليار دولار.

كما ذكرت مصلحة الجمارك العامة في الصين، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين، ازداد خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام 2022 بنسبة 31.4%، مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ 117.205 مليار دولار.