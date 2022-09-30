السفارة الروسية في واشنطن تعلق على منشور إعلامي بشأن ضربة عسكرية للكرملين

علقت السفارة الروسية في واشنطن، اليوم الجمعة، على الأنباء المنشورة في إحدى وسائل الإعلام الأمريكية عن هجوم محتمل على الكرملين.

وأشارت السفارة الروسية في واشنطن إلى أن المعلومات المنقولة في غاية الحساسية، معربةً عن أملها في أن تكون غير حقيقية ومفبركة.

ولفتت الدبلوماسية الروسية الانتباه إلى المقال المنشور في مجلة “نيوزويك” والذي نقل عن ممثلين مجهولين من البنتاغون، حيث أبلغ عن رد فعل أمريكي محتمل على استخدام روسيا الافتراضي للأسلحة النووية ومن بين “الخيارات المجنونة” التي يتم بحثها ما يسمى بضربة قطع الرأس “في قلب الكرملين”.

وقالت السفارة في بيانها: “نود أن نصدق أن مثل هذه الحجج الوهمية لا تعكس الموقف الرسمي للإدارة العسكرية الأمريكية وننطلق من حقيقة أن واشنطن تدرك جيدا الطبيعة المتصاعدة لهذا الخطاب الطائش”.