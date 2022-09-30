صحيفة: الولايات المتحدة تعتزم إنشاء مركز قيادة لتنسيق العمليات العسكرية في أوكرانيا

كشفت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الخميس، نقلا عن مصادر خاصة أن وزارة الدفاع الأمريكية تستعد لنشر مركز قيادة في ألمانيا لمراقبة وإدارة المعركة في أوكرانيا بالتنسيق مع حلفائها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن مصادرها، أن البنتاغون يستعد لنشر مركز مراقبة عن كثب في ألمانيا للتنسيق مع الحلفاء بشأن الحرب في أوكرانيا.

وأشارت هذه الصحيفة إلى أن هذه الخطة قدمها رئيس القيادة الأوروبية للولايات المتحدة والقائد العام للقوات المسلحة المشتركة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا كريستوفر كافولي، ووفقا للخطة سيكون المركز الجديد “تحت القيادة الموحدة” للجنرال الأمريكي الذي سيكون مسؤولا مباشرة أمام كافولي.

وبحسب الصحيفة، من المقرر أن تشمل المهمة نحو 300 شخص سيتمركزون في المقر الأوروبي للجيش الأمريكي في مدينة فيسبادن الألمانية.