قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اجتماع لرؤساء وكالات الاستخبارات في بلدان رابطة الدول المستقلة، إن البيانات المكتشفة خلال العملية الخاصة في أوكرانيا تشير إلى أن الولايات المتحدة صنعت مكونات أسلحة بيولوجية بالقرب من حدود روسيا ووضعت آليات لزعزعة استقرار الوضع الوبائي.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن كييف حاولت في عام 2013 تقليص مشاريع وزارة الدفاع الأمريكية المرتبطة بالأنشطة البيولوجية على أراضي أوكرانيا، لكن سلطات كييف لم تستطع مقاومة الضغط الأمريكي.
يذكر أن نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أفاد في شهر يونيو/ حزيران الماضي، أن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأنشطة العسكرية البيولوجية الأمريكية وتقديم أدلة على ذلك.
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: كييف حاولت تقليص أنشطة البرنامج البيولوجي الأمريكي على أراضيها في عام 2013
19 سبتمبر, 14:13 GMT
وفي مارس/ آذار، صرحت وزارة الدفاع الروسية أن الأدلة التي تم جمعها تشير إلى أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 200 مليون دولار على تشغيل المختبرات البيولوجية في أوكرانيا. وبحسب الجيش الروسي، فإن صندوق استثمار هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان يشارك في تمويل البرنامج.
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