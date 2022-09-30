قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اجتماع لرؤساء وكالات الاستخبارات في بلدان رابطة الدول المستقلة، إن البيانات المكتشفة خلال العملية الخاصة في أوكرانيا تشير إلى أن الولايات المتحدة صنعت مكونات أسلحة بيولوجية بالقرب من حدود روسيا ووضعت آليات لزعزعة استقرار الوضع الوبائي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن كييف حاولت في عام 2013 تقليص مشاريع وزارة الدفاع الأمريكية المرتبطة بالأنشطة البيولوجية على أراضي أوكرانيا، لكن سلطات كييف لم تستطع مقاومة الضغط الأمريكي.

يذكر أن نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أفاد في شهر يونيو/ حزيران الماضي، أن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأنشطة العسكرية البيولوجية الأمريكية وتقديم أدلة على ذلك.

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس الدفاع الروسية: كييف حاولت تقليص أنشطة البرنامج البيولوجي الأمريكي على أراضيها في عام 2013