الكرملين: روسيا تنظر إلى الضربات على المناطق الجديدة التي تنضم إلى سيادتها على أنها عمل عدواني

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن مناطق جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه ستصبح ضمن السيادة الروسية.

وقال بيسكوف في حديثه للصحفيين: “مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بالإضافة إلى مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه ستنضم إلى السيادة الروسية وتصبح مثل أي منطقة أخرى في روسيا”.

وأضاف بيسكوف، قائلا: “تعترف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين داخل حدود عام 2014، أما بالنسبة لأراضي مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه فأنا بحاجة لتوضيح ذلك”.

وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا، في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.