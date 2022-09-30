إيران تحذر أمريكا من استهداف طائراتها المسيرة وتهدد بضرب قواعدها في العراق

حذرت إيران الولايات المتحدة الأمريكية من استهداف طائراتها المسيرة، مهددة بضرب القواعد الأمريكية في العراق في حال حدوث ذلك.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم الجمعة، إن “ادعاء الأمريكيين بشأن تدمير مسيرة إيرانية يثبت تواطؤهم وتعاونهم مع الإرهابيين والانفصاليين”.

وأضاف باقري: “إذا تحرك الأمريكيون ضد الطائرات الإيرانية المسيرة، فإن القوات المسلحة الإيرانية سترد على هذا العمل العدائي”.

وشدد على أن “إيران تحتفظ بحق المواجهة والانتقام”، مشيراً إلى أن “القوات المسلحة الإيرانية تمتلك معلومات كاملة ودقيقة عن قواعد حرير وأربيل ودهوك الأمريكية في العراق”.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، الأربعاء الماضي، أنه “شن هجوماً شمل قصفاً بالصواريخ والمسيرات الحربية على مقار تنظيمات إرهابية ومعادية للحكومة والنظام في كردستان العراق”.

وأوضح أن “استهداف الجماعات الانفصالية الإرهابية في إقليم كردستان العراق جاء بعد تدخل هذه الجماعات في أعمال الشغب الأخيرة في إيران”.

أمريكا تعلن مقتل أحد مواطنيها بالقصف الإيراني لكردستان العراق

كما أعلنت الولايات المتحدة مقتل أحد الأمريكيين بالقصف الإيراني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل: “يمكن أن نؤكد أن أمريكيا قتل نتيجة هجوم بصاروخ في كردستان العراق”، من دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: “نواصل إدانة انتهاكات إيران لسيادة العراق، وسلامة أراضيه”.

وردا على سؤال بشأن إمكانة الانتقام، قال باتيل إن الولايات المتحدة لديها “عدد من الوسائل وعدد من الجهود لتحمل إيران مسؤوليتها عن الأفعال المزعزعة للاستقرار في المنطقة”.

وأعلنت السلطات في إقليم كردستان العراق، سقوط عشرات القتلى والجرحى، جراء قصف إيراني استهدف مناطق في الإقليم يوم الأربعاء.