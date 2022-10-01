لأول مرة منذ 2017… صحيفة عبرية تكشف زيارة مسؤول فلسطيني لواشنطن وعقد لقاءات مع مسؤولين أمريكيين

كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الجمعة، عن زيارة لمسؤول فلسطيني لواشنطن وعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين أمريكيين، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2017.

وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، مساء اليوم الجمعة، أن حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيتوجه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لعقد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين الأمريكيين.

إصابة فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية

ونقلت الصحيفة العبرية عن مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين أن زيارة حسين الشيخ إلى واشنطن سيعقد خلالها اجتماعات مع جاك سوليفان، مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، وأنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي.

ويناقش المسؤول الفلسطيني مع نظرائه الأمريكيين التصعيد الجاري الذي تشهده مناطق الضفة الغربية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم مخيم جنين، أمس الخميس، وحاصر منزل عائلة رعد حازم منفذ عملية ديزنغوف في تل أبيب في أبريل/ نيسان الماضي والتي أدت لمقتل 3 إسرائيليين.

وقام الجيش، بحسب شهود عيان، بتفجير المنزل بعدة عبوات ناسفة أعقبتها مشاهدة أعمدة دخان تتصاعد من موقع المنزل المحاصر.

وقد اندلعت اشتباكات مسلحة بين القوات الإسرائيلية والشبان الفلسطينيين أدت الى مقتل 4 وهم: عبد فتحي حازم شقيق رعد حازم، محمد محمود الونة، أحمد نظمي علاونة ومحمد أبو ناعسة.

وأطلقت القوات الإسرائيلية قذيفة في محيط وزارة الداخلية والمؤسسات الحكومية الفلسطينية عند أطراف المخيم، كما أن حالة من الخوف اعترت الطلبة في المدارس المحيطة، لكثافة الرصاص الحي من كل حدب وصوب.