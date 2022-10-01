الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على عدد من المسؤولين الروس وأفراد عائلاتهم

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات ضد مسؤولين روس وأفراد عائلاتهم، ردا على إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، انضمام مناطق جديدة إلى روسيا.

واشنطن – سبوتنيك. وقالت الخزانة الأمريكية في بيان، إنها فرضت عقوبات جديدة على أفراد من عائلة رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، ووزير الدفاع، سيرغي شويغو، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، وحاكم مدينة سان بطرسبورغ، ألكسندر بيغلوف.

وحسب بيان الخزانة الأمربكية، فإن العقوبات شملت نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابولينا، ونائبتها أولغا سكوروبوغاتوفا.

وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أنها فرضت قيودا على منح التأشيرة إلى 910 أشخاص بينهم عسكريون من روسيا وبيلاروس، بالإضافة إلى “وكلاء” روس يعملون في المناطق الخاضعة لسيطرة روسيا في أوكرانيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية أعدت مقترحات لفرض عقوبات على روسيا إثر الاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، وكذلك الوضع في أوكرانيا.

وقالت فون دير لاين للصحفيين يوم الأربعاء الماضي: “اليوم نقدم حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا”.

ووفقا لها، بسبب العقوبات الجديدة على الواردات، ستخسر روسيا 7 مليارات يورو من العائدات.

وستتم مناقشة مقترحات المفوضية الأوروبية بشأن العقوبات الجديدة على مستوى الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي.

وإذا وافق الممثلون الدائمون على العقوبات، فستتم الموافقة على الحزمة الجديدة رسميًا على المستوى الوزاري، وبعد ذلك سيتم نشر العقوبات في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي حيث تدخل حيز التنفيذ.

ولا يمكن تبني عقوبات الاتحاد الأوروبي إلا بقرار جماعي، ويمكن لأي دولة من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 أن تعطله في مرحلة التصويت.

إعلام: دول الاتحاد الأوروبي تتفق على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا