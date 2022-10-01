الاتحاد الأوروبي يجري "اختبارات إجهاد" لأمن البنية التحتية للطاقة

يخطط الاتحاد الأوروبي لإجراء اختبار إجهاد لإجراءات الأمن المتبعة لحماية البنية التحتية للطاقة الرئيسية، حيث قالت النرويج إن العديد من الدول الأوروبية سترسل المساعدة لحماية منشآتها في بحر الشمال بعد انفجار خط أنابيب “التيار الشمالي”.

قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة، قادري سيمسون، اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي إنها ستعمل مع نظيرتها في الشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون، لإعداد خطة اختبار الإجهاد، حسبما نقلت وكالة “بلومبيرغ”.

وأضافت سيمسون: “نظرا للتأثير الخطير المحتمل لحادث ما على السوق الداخلي وعبر الحدود، يلزم اتباع نهج على مستوى الاتحاد الأوروبي”.

وتابعت: “سنعمل مع الدول الأعضاء لتحديد نطاق الاختبار والتوقيت لتعزيز مرونة نظام الطاقة في الاتحاد الأوروبي تجاه التهديدات. الكتلة ستدرس إجراءات سياسية جديدة لحماية البنية التحتية الحيوية”.

حادث “التيار الشمالي”… كيف يهدد أوروبا بأزمة اقتصادية أعمق مما حدث في 2009

يوم الاثنين، أعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب “التيار الشمالي 2” عن انخفاض قياسي في الضغط المساهم بنقل الغاز في الأنابيب، وفرضت حالة الطوارئ على الخط “إيه” الذي قالت إنه سجل انخفاضا قياسيا في مستويات الضغط.

ولاحقا، أعلنت شركة “نورد ستريم إيه جي” تسجيل انخفاض في الضغط على خط”التيار الشمالي 1″ كذلك، الذي علّق العمل به في الأساس منذ أواخر أغسطس/ آب، بسبب مشكلات في إصلاح التوربينات بسبب العقوبات الغربية.

وقالت الشركة للصحفيين إن التدمير الذي “حدث في وقت واحد” على ثلاثة خطوط من خطوط أنابيب الغاز البحرية “للتيار الشمالي 1″ و”التيار الشمالي 2” لم يسبق له مثيل، وليس من الممكن حتى الآن تقدير وقت الإصلاح.

وذكرت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز في وقت لاحق، أنه من المستحيل حاليا تقدير توقيت استئناف عمل خط التيار الشمالي، حيث يتم تقييم جميع الموارد لتقييم الضرر. اكتشف علماء الزلازل انفجارين تحت الماء بالقرب من الخطوط، والتحقيق جار.