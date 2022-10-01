بايدن: الدمار الذي أحدثه إعصار "إيان" من بين الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن الدمار الذي خلفه إعصار “إيان” في فلوريدا من المرجح أن يكون من بين الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، وأصدر توجيهات باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لإنقاذ الأرواح.

وقال بايدن للصحفيين “بدأنا للتو في رؤية حجم هذا الدمار. من المرجح أن يصنف من بين الأسوأ في تاريخ البلاد”، وفق موقع “توداي أونلاين”.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفاد مدير قسم الطوارئ في فلوريدا، كيفين جوثري، بمقتل ما لا يقل عن 21 شخصا، في إعصار “إيان”.

وتسببت العاصفة، التي تتجه نحو ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية، في حدوث فيضانات وانهيار طرق ومسارات وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 2.6 مليون منزل وشركة في أنحاء فلوريدا.

مسؤولو الطوارئ في فلوريدا: مقتل ما لا يقل عن 21 شخصا بإعصار “إيان”

ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة وقال حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس إنه سيتم استخدام المراكب لنقل معدات الإنقاذ إلى الجزر التي دمرها إيان عندما هبط على الشاطئ.

وصل إيان إلى الشاطئ بالقرب من فورت مايرز يوم الأربعاء ثم زحف ببطء عبر الولاية طوال يوم أمس الخميس مع هطول أمطار غزيرة ورياح مدمرة غمرت الأحياء والشوارع في أورلاندو وسانت أوغسطين ودايتونا بيتش.