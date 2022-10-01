نيبينزيا: تدمير نورد ستريم يفيد الولايات المتحدة وليس روسيا وأوروبا

وكان مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، أعلن في وقت سابق اليوم، أن روسيا لديها أدلة على أن الغرب هو من يقف وراء التفجيرات الإرهابية التي استهدفت خط التيار الشمالي.

ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، العمل التخريبي الموجه لخطوط أنابيب الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق “التيار الشمالي”، بأنه “إرهاب دولة”؛ مؤكد أن ذلك لا يمكن أن يبقى دون تحقيق دولي جاد.