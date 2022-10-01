كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه بحر اليابان

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم السبت، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا، مجهول الهوية، باتجاه بحر اليابان.

موسكو – سبوتنيك. وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” نقلا عن لجنة الأركان المشتركة الجنوبية قولها، إن “كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الهوية على البحر الشرقي”، في إشارة إلى بحر اليابان.

وأفادت هيئة الأركان الكورية الجنوبية في وقت لاحق، بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى بالقرب من مدينة سونان بالقرب من بيونغ يانغ.

كانت كوريا الشمالية قامت بعدة إطلاقات في أيام الأحد والأربعاء والخميس من الأسبوع المنصرم.

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