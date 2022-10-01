بايدن يوقع مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة يتضمن 12.4 مليار كمساعدات لأوكرانيا

وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة الأمريكية حتى 16 ديسمبر/كانون الأول 2022، بما يضمن تقديم 12.4 مليار دولار كمساعدات إضافية لأوكرانيا.

موسكو – سبوتنيك. وقال البيت الأبيض إن بايدن وقع القانون يوم الجمعة بعد أن أقر مجلس النواب الأمريكي الإجراء في وقت سابق اليوم.

هذا ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس، على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة الأمريكية حتى 16 ديسمبر/كانون الأول 2022، بما يضمن تقديم 12.4 مليار دولار كمساعدات إضافية لأوكرانيا.

وحظيت المبادرة بدعم أكثر من 60 مشرعا، ما ضمن الموافقة عليها.

بايدن وماكرون يبحثان دعم أوكرانيا ومواجهة التحديات الصينية وإيران