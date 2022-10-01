البنك الدولي: 530 مليون دولار مساعدة مالية إضافية لأوكرانيا

أعلن البنك الدولي، ليل الجمعة/السبت، عن تقديم مساعدة مالية إضافية بقيمة 530 مليون دولار لأوكرانيا، في إطار مشروع قانون الإنفاق الخاص لمساعدة أوكرانيا.
موسكو – سبوتنيك. وكتبت آنا بيردي، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة أوروبا وآسيا الوسطى على تويتر، “وافقت قيادة البنك الدولي اليوم على تمويل إضافي بقيمة 530 مليون دولار لأوكرانيا”.
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وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.
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