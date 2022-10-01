البنك الدولي: 530 مليون دولار مساعدة مالية إضافية لأوكرانيا

موسكو – سبوتنيك. وكتبت آنا بيردي، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة أوروبا وآسيا الوسطى على تويتر، “وافقت قيادة البنك الدولي اليوم على تمويل إضافي بقيمة 530 مليون دولار لأوكرانيا”.

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على عدد من المسؤولين الروس وأفراد عائلاتهم

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.