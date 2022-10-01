المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تدين الانقلاب في بوركينا فاسو

موسكو – سبوتنيك. وقالت المجموعة في بيان، تؤكد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من جديد معارضتها المطلقة لأي استيلاء على السلطة أو التمسك بها بوسائل غير دستورية، وتطالب باحترام الجدول الزمني المتفق عليه بالفعل مع السلطات الانتقالية من أجل العودة السريعة إلى النظام الدستوري.