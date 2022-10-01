المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تدين الانقلاب في بوركينا فاسو

أعربت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، اليوم السبت، عن استنكارها وإدانتها الشديدين للانقلاب العسكري في بوركينا فاسو.
موسكو – سبوتنيك. وقالت المجموعة في بيان، تؤكد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من جديد معارضتها المطلقة لأي استيلاء على السلطة أو التمسك بها بوسائل غير دستورية، وتطالب باحترام الجدول الزمني المتفق عليه بالفعل مع السلطات الانتقالية من أجل العودة السريعة إلى النظام الدستوري.
هذا وأعلن عسكريون في بوركينا فاسو مساء الجمعة الإطاحة برئيس المجلس العسكري، نتيجة لما وصفوه بالتدهور الأمني.
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6 سبتمبر, 04:00 GMT
وقال إبراهيم تراوريه (قائد في جيش بوركينا فاسو برتبة كابتن)، في بيان تمت تلاوته بالتلفزيون الوطني الجمعة، إنه أطاح بالزعيم العسكري بول هنري داميبا وحل الحكومة وعلق العمل بالدستور.
كما أعلن التلفزيون الرسمي إغلاق الحدود حتى إشعار آخر.
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