إعلام: قرار زيلينسكي بشأن الانضمام العاجل إلى "الناتو" فاجأ الإدارة الأمريكية

أكدت مصادر أمريكية، أن قرار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالتقدم بطلب للانضمام إلى “الناتو” بشكل عاجل كان مفاجأة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

موسكو – سبوتنيك. وقالت المصادر، “إعلان أوكرانيا عن رغبتها في تسريع عضوية الناتو كان مفاجأة لإدارة بايدن”.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، بعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن كييف ستتقدم بطلب للانضمام إلى “الناتو” بشكل عاجل.

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