اعتراض اتصالات لاسلكية للقوات الأوكرانية.. "نقص في الذخائر وخسائر ضخمة على المحاور الجنوبية"

كشفت مصادر عسكرية روسية، صباح اليوم السبت، أن القوات العسكرية الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على المحاور الجنوبية وتعاني نقصا في الذخائر والأسلحة دون وجود أي تعزيزات عسكرية.

وذكرت المصادر العسكرية لوكالة “سبوتنيك” أن قوات الرصد الالكتروني استطاعت اعتراض اتصالات لاسلكية بين أفراد عسكريين من السرية الميكانيكية الخامسة للواء 53 للقوات المسلحة الأوكرانية، التي شاركت في محاولة هجوم باتجاه خيرسون في سبتمبر الماضي.

وقالت المصادر إن فحوى ما تحدث عنه الأطراف في الاتصال هو أن القوات تعاني نقصا في العتاد والذخيرة، ولا إمدادت قادمة في الأيام المقبلة مع وجود الكثير من الجرحى والقتلى في الميدان.

أما الجزء الثاني من الاتصال اللاسلكي، الذي تم اعتراضه، فقد تناول نقاشا حاميا بين القوات العسكرية التي تطالب بوقف إطلاق النار للانسحاب من المنطقة.