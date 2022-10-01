بوتين لنظيره الصيني: رغم تعقيدات الوضع الدولي تتطور علاقاتنا في ظل التعاون الاستراتيجي

وأكد الرئيس بوتين في رسالته أن العلاقات الروسية الصينية تتطور في ظل تعاونهما الاستراتيجي رغم تعقيد الوضع الدولي.

وقال بوتين لنظيره الصيني: “تتطور العلاقات الروسية الصينية بشكل ديناميكي بروح الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، وعلى الرغم من تعقيد الوضع الدولي، نتعاون بنجاح في مجموعة متنوعة من المجالات”.