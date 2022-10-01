السيسي يتطلع للعمل مع ميلوني من أجل تطوير العلاقات بين مصر وإيطاليا

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إنه يتطلع للعمل مع جورجيا ميلوني فى إطار الشراكة الراسخة التي تجمع مصر وإيطاليا من أجل تطوير العلاقات الثنائية.

وحسب بيان الرئاسة المصرية، قدم السيسي التهنئة إلى ميلوني بمناسبة فوز حزبها في الانتخابات العامة في جمهورية إيطاليا. الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ السيدة جورجيا ميلوني على فوز حزبها في الانتخابات العامة في إيطاليا @GiorgiaMeloni

https://t.co/ofzhwQlOOr #السيد_الرئيس_عبدالفتاح_السيسي#الجمهورية_الجديدة#موقع_الرئاسة — رئاسة جمهورية مصر العربية (@EGPresidency_AR) October 1, 2022 وتمنى الرئيس المصري لها التوفيق والنجاح في قيادة إيطاليا نحو الرخاء والمستقبل المشرق. وأكد أنه يتطلع للعمل معها في إطار الشراكة الراسخة التي تجمع مصر وإيطاليا من أجل تطوير العلاقات الثنائية بينهما ونقلها إلى آفاق أرحب من التعاون المثمر في جميع المجالات. يذكر أن جورجيا ميلوني (45 عاما)، هي زعيمة الحزب الإيطالي اليميني “فراتيلي ديتاليا” (إخوان إيطاليا)، وهي سياسية وصحفية، وستكون أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا.

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