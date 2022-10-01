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السيسي يتطلع للعمل مع ميلوني من أجل تطوير العلاقات بين مصر وإيطاليا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إنه يتطلع للعمل مع جورجيا ميلوني فى إطار الشراكة الراسخة التي تجمع مصر وإيطاليا من أجل تطوير العلاقات الثنائية.

وحسب بيان الرئاسة المصرية، قدم السيسي التهنئة إلى ميلوني بمناسبة فوز حزبها في الانتخابات العامة في جمهورية إيطاليا.
وتمنى الرئيس المصري لها التوفيق والنجاح في قيادة إيطاليا نحو الرخاء والمستقبل المشرق.

وأكد أنه يتطلع للعمل معها في إطار الشراكة الراسخة التي تجمع مصر وإيطاليا من أجل تطوير العلاقات الثنائية بينهما ونقلها إلى آفاق أرحب من التعاون المثمر في جميع المجالات.
يذكر أن جورجيا ميلوني (45 عاما)، هي زعيمة الحزب الإيطالي اليميني “فراتيلي ديتاليا” (إخوان إيطاليا)، وهي سياسية وصحفية، وستكون أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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