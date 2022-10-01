أرسنال يفوز على توتنهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي… فيديو

فيما أحرز هاري كين هدف توتنهام الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة (31) من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد أرسنال إلى 21 نقطة، متصدرا الترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط أمام مانشستر سيتي الذي يلعب الأحد أمام مانشستر يونايتد.