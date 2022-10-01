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أرسنال يفوز على توتنهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي… فيديو

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
حقق أرسنال فوزا كبيرا أمام ضيفه توتنهام بنتيجة 3-1 اليوم السبت، في افتتاح الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف أرسنال كل من توماس بارتي في الدقيقة (20) وغابرييل جيسوس في الدقيقة (49) وغرانيت تشاكا في الدقيقة (67).
فيما أحرز هاري كين هدف توتنهام الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة (31) من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد أرسنال إلى 21 نقطة، متصدرا الترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط أمام مانشستر سيتي الذي يلعب الأحد أمام مانشستر يونايتد.

بينما تجمد رصيد توتنهام عند 17 نقطة في المركز الثالث.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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