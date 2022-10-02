الدفاع الروسية تعلن القضاء على 100 متطرف بدونيتسك وإسقاط 14 مسيرة

وقالت الدفاع الروسية في بيان صادر عنها اليوم السبت، إنه “تم تدمير أربعة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في منطقة روفنوبولي في مقاطعة زابوروجيه، وكراماتورسك، ودروجكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكالينوفكا في مقاطعة نيكولاييف، وكذلك في منطقة غريغوروفكا في مقاطعة زابوروجيه، ونظام صواريخ مضاد للطائرات من طراز “بوك-إم 1”.