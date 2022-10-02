بريطانيا تعرض على الدنمارك المساعدة في تحقيقات نورد ستريم

اقترحت المملكة المتحدة مساعدة الدنمارك في التحقيقات الجارية بشأن الهجمات المتزامنة على خطوط غاز نورد ستريم.

موسكو- سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر عن الحكومة البريطانية، اليوم السبت.

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وقالت حكومة المملكة المتحدة في البيان إن رئيسة الوزراء ليز تراس عبرت لنظيرتها الدنماركية ميته فريدريكسن عن دعم المملكة المتحدة للتحقيق الجاري.

قالت فريدريكسن، إنها أطلعت تراس، خلال اجتماع في لندن، على التفاصل الأساسية بشأن الهجمات التي استهدفت خطوط أنابيب “نورد ستريم”.

وأعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز “التيار الشمالي 2″، يوم الاثنين 19 سبتمبر/أيلول، وقوع حادث تسرب في خط الأنابيب بمياه الدنمارك بالقرب من جزيرة بورنهولم، لافتة إلى إنشاء منطقة آمنة، يبلغ نصف قطرها خمسة أميال بحرية.