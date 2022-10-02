روسيا تحظر نقل البضائع برا من الدول غير الصديقة عبر أراضيها وتضع قواعد جديدة

فرضت روسيا حظرا على نقل البضائع عبر الطرقات الروسية من الاتحاد الأوروبي والنرويج وبريطانيا وأوكرانيا اعتبارًا من 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ووضعت قواعد جديدة لعبور البضائع برا من الدول غير الصديقة.

وبحسب بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية في روسيا، فقد “تم فرض حظر على النقل البري للبضائع عبر روسيا من دول الاتحاد الأوروبي والنرويج وبريطانيا العظمى وأوكرانيا اعتبارًا من 10 أكتوبر”.

وأشارت الوثيقة إلى أن الحظر يشمل نقل البضائع من دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنرويج وأوكرانيا، ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2022 ويسري حتى 31 ديسمبر/كانون الأول لعام 2022″.

وبدورها، قالت وزارة النقل الروسية إن عملية تسليم البضائع عن طريق البر من دول الاتحاد الأوروبي، ومن المملكة المتحدة البريطانية والنرويج وأوكرانيا، عبر الأراضي الروسية سيتم عن طريق إعادة تحميل البضائع أو ربط نصف مقطورة بالشاحنات الروسية والبيلاروسية.

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وجاء في بيان وزارة النقل الروسية: “سيستمر تسليم البضائع عن طريق البر من البلدان غير الصديقة إلى المستلمين النهائيين عبر أراضي روسيا. وللقيام بذلك، سيتم إعادة تحميل البضائع من السيارات الأجنبية (أو ربطها بنصف مقطورة) إلى المركبات الروسية والبيلاروسية في مجمعات المحطات الجمركية في المناطق الحدودية في مناطق بسكوف وكالينينغراد ولينينغراد ومورمانسك وجمهورية كاريليا وسانت بطرسبورغ”.

أوضحت الوزارة أن هذه القواعد لا تنطبق على منطقة كالينينغراد، في حال تم نقل البضائع الدولية من أراضي الدول الأجنبية إلى منطقة كالينينغراد أو في الاتجاه المعاكس.