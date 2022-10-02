وزيرا خارجية أمريكا وسلطنة عمان يبحثان تمديد وتوسعة الهدنة في اليمن

رحب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بالجهود التي تبذلها سلطنة عمان لتمديد وتوسعة الهدنة في اليمن.

وبحث الوزير الأمريكي مع نظيره العماني، سيد بدر البوسعيدي، في اتصال هاتفي، الأوضاع في اليمن عقب انتهاء فترة الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في 2 أكتوبر/ تشرين الأول، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

ورحب وزير الخارجية الأمريكي بالتزام عمان بتمديد الهدنة وجهودها للمساعدة في تأمين توسيع الهدنة، “الأمر الذي من شأنه أن يجلب المزيد من الإغاثة المنقذة للحياة لملايين اليمنيين”.

وأعرب بلينكن عن “القلق المشترك بشأن العودة إلى الحرب، والتي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والمعاناة وتؤخر مرة أخرى دون داع مستقبل سلمي لليمنيين”.

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