الجيش الإسرائيلي يعتقل 3 أشخاص حاولوا اختراق قاعدة عسكرية في الجولان

اعتقل الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، 3 أشخاص حاولوا اختراق قاعدة عسكرية في هضبة الجولان السورية المحتلة.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، مساء اليوم السبت، أن 3 أشخاص تسللوا إلى داخل قاعدة عسكرية في هضبة الجولان السورية المحتلة، بعدما اختبؤوا وراء الأشجار، في محاولة لسرقة الأسلحة من القاعدة، ولكن الجيش ألقى القبض عليهم.

לוחמות גדוד התותחנים הרעם שסגרו שבת שמירות בבסיס קרן בגולן תפסו היום על חם 3 גנבי נשק, מחברון, מנצרת ושלישי תאילנדי כנהג המילוט.

החלק ההזוי: הגנבים התפלחו מתחת לגדר והציצו לחלון חדר המפקדות שישנו. אחת מהן התעוררה והקפיצה הלוחמת בש.ג, שרדפה אחריהם עד שנלכדוhttps://t.co/WnCb5B4S6P pic.twitter.com/ygsLDpOL0K — יואב זיתון (@yoavzitun) October 1, 2022

وأكدت الصحيفة أن المشتبه بهم الثلاثة وهم مواطن فلسطيني من مدينة الخليل، والثاني مواطن فلسطيني من سكان القدس الشرقية، أما الثالث فهو عامل أجنبي من تايلاند يعيش في مدينة القدس المحتلة، قد تم نقلهم للاستجواب للتحقيق في ملابسات محاولة اختراق القاعدة العسكرية الإسرائيلية.