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الجيش الإسرائيلي يعتقل 3 أشخاص حاولوا اختراق قاعدة عسكرية في الجولان

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
اعتقل الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، 3 أشخاص حاولوا اختراق قاعدة عسكرية في هضبة الجولان السورية المحتلة.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، مساء اليوم السبت، أن 3 أشخاص تسللوا إلى داخل قاعدة عسكرية في هضبة الجولان السورية المحتلة، بعدما اختبؤوا وراء الأشجار، في محاولة لسرقة الأسلحة من القاعدة، ولكن الجيش ألقى القبض عليهم.
وأكدت الصحيفة أن المشتبه بهم الثلاثة وهم مواطن فلسطيني من مدينة الخليل، والثاني مواطن فلسطيني من سكان القدس الشرقية، أما الثالث فهو عامل أجنبي من تايلاند يعيش في مدينة القدس المحتلة، قد تم نقلهم للاستجواب للتحقيق في ملابسات محاولة اختراق القاعدة العسكرية الإسرائيلية.
وأشارت إلى أن المتهمين الثلاثة سيمثلون غدا الأحد أمام محكمة الصلح في مستوطنة كريات شمونة، لافتة إلى أن متهمين منهم حاولا اختراق القاعدة العسكرية بعدما زحفا تحت السياج الحدودي للقاعدة ودخلا إلى غرفة نوم المجندات اللاتي طاردن المتهمين ونجحن في إلقاء القبض عليهما.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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