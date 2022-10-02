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باريس سان جيرمان يحقق فوزا مثيرا على نيس بهدفي ميسي ومبابي.. فيديو

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
حقق باريس سان جيرمان فوزا مثيرا، اليوم السبت، على نظيره نيس في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

أحرز هدفي باريس سان جيرمان ليونيل ميسي، كيليان مبابي، في الدقيقتين 28 و83، بينما أحرز غايتان لابورد الهدف الوحيد لنيس بالدقيقة 47.
بهذا الفوز استعاد باريس سان جيرمان الصدارة مجددا حيث يمتلك 25 نقطة، بينما تجمد رصيد نيس عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر.

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موقع سبوتنيك الروسي

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