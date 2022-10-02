باريس سان جيرمان يحقق فوزا مثيرا على نيس بهدفي ميسي ومبابي.. فيديو

حقق باريس سان جيرمان فوزا مثيرا، اليوم السبت، على نظيره نيس في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

أحرز هدفي باريس سان جيرمان ليونيل ميسي، كيليان مبابي، في الدقيقتين 28 و83، بينما أحرز غايتان لابورد الهدف الوحيد لنيس بالدقيقة 47. كرة ساحرة من ميسي تسكن شباك نيس 🎯⚽️#الدوري_الفرنسي #باريس_سان_جيرمان_نيس pic.twitter.com/kWs9jOFT2S — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 1, 2022 بهذا الفوز استعاد باريس سان جيرمان الصدارة مجددا حيث يمتلك 25 نقطة، بينما تجمد رصيد نيس عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر.

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