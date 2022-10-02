غروسي يعتزم زيارة موسكو وكييف الأسبوع المقبل لبحث إنشاء منطقة آمنة بمحيط محطة زابوروجيه

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن المدير العام للمنظمة، رافائيل غروسي، يعتزم إجراء زيارة إلى موسكو وكييف، لمناقشة مبادرة إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية.

موسكو – سبوتنيك. وقالت الوكالة في بيان، “يواصل المدير العام غروسي مشاوراته والجهود الأخرى الهادفة إلى التوصل لاتفاق على إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية وتحقيق الأمن النووي في أقرب وقت ممكن”.

وأضافت المنظمة بحسب البيان أنه من المتوقع أن يتوجه غروسي إلى كييف وموسكو الأسبوع المقبل لمناقشة هذه المبادرة.

غروسي: إنشاء “منطقة آمنة” حول محطة زابوروجيه النووية يجب أن يتم بالاتفاق بين روسيا وأوكرانيا

وكان غروسي أعلن في 12 سبتمبر/أيلول الماضي، أنه يجب إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية، عبر إجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.