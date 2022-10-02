كيف بدأت المأساة في ملعب جزيرة جاوا الإندونيسية بين بيرسيبايا وأريما؟.. فيديو

مأساة شهدتها كرة القدم العالمية والإندونيسية خاصة بعد مقتل ما لا يقل عن 129 شخصا وإصابة المئات من مشجعي كرة القدم في جزيرة جاوا الإندونيسية.

كيف بدأت المأساة؟

جمع ملعب كانجوروهان فريقي بيرسيبايا وأريما في مباراة الدريبي بالدوري الإندونيسي ولكن النتيجة كانت لصالح بيرسيبايا بالفوز بنتيجة (3-2).

لكن مشجعي فريقي أريما احتجوا ونزلوا إلى أرض الملعب، حسبما أظهرت مشاهد نشرتها وسائل إعلام إندونيسية، لتبدأ الشرطة في الاشتباك بعنف مع المشجعين المعترضين داخل أرض الملعب لتجبرهم على الانسحاب ناحية المدرجات.

WATCH: Rioting, police violence and tear gas at Indonesian football stadium. At least 129 people killed pic.twitter.com/M2bx0sdN6v — BNO News (@BNONews) October 1, 2022

خلال المشهد أيضا يظهر عدد من قوات الأمن يستخدمون الهروات بقوة مفرطة مع المشجعين ثم بدأ فريق آخر في إلقاء قنابل الغاز على المدرجات.

بدا في المشاهد التي تداولها مستخدمون على موقع تويتر الجماهير تجمع قنابل الغاز التي ألقيت على المدرجات وتعيد إلقائها على الشرطة مجددا.

ولكن أظهرت مقاطع مصورة أخرى سُحب من الغاز المسيل للدموع في المدرجات تكاد لا ترى منها أي شيء.

عشرات من القتلى ومئات المصابين

قال رئيس شرطة شرق جزيرة جاوا، نيكو أفينتا، للصحفيين، إن ” 127 شخصًا لقوا مصرعهم، اثنان منهم من أفراد الشرطة”.

مقتل 127 شخصا وإصابة 180 آخرين خلال أعمال شغب في ملعب كرة قدم بإندونيسيا.. فيديو

وأضاف، أن 34 شخصًا لقوا حتفهم في الملعب، بينما توفي الآخرون في المستشفى في أثناء عملية الإنقاذ وفي المستشفى.

تحقيق وإيقاف الدوري

نقلت صحيفة ميرور الإنجليزية عن بيان للاتحاد الإندونيسي لكرة القدم أنه تقرر تعليق بطولة كرة القدم لمدة أسبوع بعد أحداث الشغب والأحداث المأساوية.