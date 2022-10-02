أستراليا تعتزم إدراج 28 شخصا إضافيا على قائمة العقوبات المرتبطة بروسيا بسبب الاستفتاءات

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، اليوم الأحد، أن بلادها ستدرج 28 شخصا على علاقة باستفتاءات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، على قائمة العقوبات.

موسكو – سبوتنيك. وقالت وونغ في بيان، “سيتم فرض عقوبات مالية إضافية وحظر سفر على 28 من الانفصاليين والوزراء وكبار المسؤولين الذين عينتهم روسيا”.

وأضافت وونغ بحسب البيان، أن “هذه العقوبات تؤكد معارضة أستراليا الشديدة لأفعال الرئيس فلاديمير بوتين وأولئك الذين ينفذون أوامره”.

وزير الدفاع الأسترالي يتهرب من الرد على سؤال حول تزويد أوكرانيا بمدرعات

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 30 سبتمبر/أيلول، وثائق انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، إلى الأراضي الروسية.

وجرت الاستفتاءات على انضمام المناطق الأربع إلى روسيا، استنادا إلى حق تقرير المصير بميثاق الأمم المتحدة، في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/أيلول الجاري، حيث أظهرت نتائج الاستفتاءات دعما شعبيا كاسحا للانضمام إلى روسيا.