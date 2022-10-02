مصرع 3 أشخاص في حادث تحطم مروحية تابعة للبحرية جنوب المكسيك

أعلنت البحرية المكسيكية، أمس السبت، أن ثلاثة من عناصرها لقوا مصرعهم في حادث تحطم مروحية جنوب البلاد.

وحسب بيان للبحرية، فقد تحطمت المروحية أثناء القيام بمهمة استطلاعية في منطقة سينتلا في ولاية تاباسكو جنوب البلاد. وأضاف البيان أن الطائرة كانت تقل خمسة من أفراد البحرية قتل ثلاثة منهم، بينما أصيب الإثنان الآخران بجروح بليغة. مقتل 18 شخصا إثر حادث تصادم بين حافلة وناقلة وقود في المكسيك وإثر الحادث أعرب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادو عن أسفه للحادث وتعازيه لأسر الضحايا، وفقا لوكالة أنباء المغرب.

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