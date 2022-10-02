قوات الدفاع الجوي تتصدى لصواريخ في مقاطعة خيرسون وقصف أوكراني متواصل على منطقة دونباس

أعلنت سلطات خيرسون، صباح اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الروسي استطاعت تدمير عشرات الصواريخ التي أطلقتها القوات العسكرية الأوكرانية على المنطقة.

وأصدرت السلطات بيانا جاء فيه: “في بلدة نوفا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون، تم تفعيل صفارات الإنذار، وذلك بعد رصد عدد من الصواريخ في الأجواء، حيث تصدت قوات الدفاع الجوي لهذه الصواريخ في الأجواء وسمعت 10 انفجارات متتالية”.

كما أقدمت قوات المدفعية الأوكرانية على قصف مناطق نيكيتوفسكي وكالينينسكي في غورلوفكا وماكيفكا وياكوفليفكا، حيث أطلقت 6 قذائف من عيار 155 ملم وخمس قذائف من عيار 152 ملم وأربع قذائف من عيار 122 ملم على المكتب التمثيلي لمنطقة دونيتسك في المركز المشترك للتحكم والتنسيق من القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا.