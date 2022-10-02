صحيفة تكشف رسالة بوتين خلال خطابه في الساحة الحمراء

كشفت صحيفة أمريكية، يوم أمس السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر الغرب خلال خطابه الأخير في الساحة الحمراء، موضحا أنه مستعد للقتال والمواجهة حتى النهاية.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن خطاب الرئيس بوتين بشأن الصراع مع الدول الغربية كان أكثر صرامة من ذي قبل.

وجاء في المنشور: “حاول بوتين أن يُظهر للغرب تصميمه إنه لا يستسلم لضغوط العقوبات وإمدادات الأسلحة لأوكرانيا وسيواصل القتال”.

واعتبرت الصحيفة أن الزعيم الروسي أظهر لبقية العالم رغبته في قيادة حركة عالمية ضد الهيمنة الأمريكية.

وأشار بوتين في خطابه إلى إن الغرب لم يتغير منذ الأيام التي استعمر فيها دولاً أخرى بقسوة وشن حروباً لتحقيق مكاسب اقتصادية.