كشفت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الأحد، أن جيش نظام كييف يواجه مشاكل لوجستية تتعلق بعدم استعداده لفصل الشتاء.

وقال الملازم الأوكراني ياروسلاف الذي يخدم في لواء عسكري خلال مقابلة مع موقع “Strana.ua” إن القوات المسلحة الأوكرانية تواجه مشاكل خطيرة مع الزي الشتوي.

وقال الرقيب كونستانتين إن وحدته لسبب ما اضطرت إلى تخزين الأشياء في مواقعهم بشكل صحيح. موضحا أن ذلك سبب مشاكل خلال التراجع ما أفقد القوات كل ما تم تخزينه في تلك المواقع.

وفي سياق متصل، لاحظ الجندي الأوكراني إيغور أنه خلال السنوات الثلاث التي قضاها في الخدمة في الجيش الأوكراني لم ير قط إصدار المعدات في الوقت المناسب. لهذا السبب على الجيش أن يرتدي ملابسه على نفقته الخاصة.

وأضاف أنه في الوقت نفسه، ينتشر الفساد في الجيش الأوكراني والزي الرسمي الذي اختفى من المستودعات ينتهي به المطاف على منصات التداول عبر الإنترنت.