برلمانيون ألمان يصلون إلى تايوان في زيارة تستغرق 5 أيام

أكدت وزارة الخارجية التايوانية وصول وفد برلماني ألماني إلى العاصمة تايبيه، في زيارة تستغرق 5 أيام.

ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية التايوانية عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت وصول وفد من المشرعين الألمان برئاسة كلاوس بيتر ويلش، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين البلدين، إلى تايوان في زيارة تستغرق خمسة أيام لأول مرة منذ بداية انتشار فيروس كورونا.

Vice Minister Yui warmly welcomed the 1st post-epidemic #German🇩🇪 delegation. We wish @Bundestag’s #Taiwan🇹🇼 friendship group chair Klaus-Peter Willsch & 5 deputy chairs from their respective parties a fruitful 5-day visit. Time & distance don’t dim friendship! pic.twitter.com/aUPIxeqr1E — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) October 2, 2022

وقال البيان: “رحب نائب الوزير يوي ترحيبا حارا بالوفد الألماني الأول بعد تفشي الوباء، نتمنى لرئيس مجموعة الصداقة التايوانية في البوندستاغ كلاوس بيتر ويلش و5 نواب رؤساء لأحزابهم زيارة مثمرة لمدة 5 أيام”.

ومن المقرر أن يعقد الوفد اجتماعات مع الزعيم التايواني تساي إنغ ون ونائب الرئيس لاي تشينغ تي بالإضافة إلى زيارة المجلس التشريعي (أعلى هيئة تشريعية في تايوان) إلى جانب مراكز التحليل والمنظمات الأمنية.

وقالت الوزارة إن رحلة الوفد الألماني مهمة بشكل خاص في ضوء التوترات حول تايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي المثيرة للجدل في أوائل أغسطس.

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وكانت الصين قد أدانت رحلة بيلوسي، التي اعتبرتها بادرة دعم للانفصالية، وأطلقت مناورات عسكرية واسعة النطاق بالقرب من تايوان.

ومنذ زيارة بيلوسي أرسلت عدة دول وفودها إلى العاصمة التايوانية تايبيه، مما زاد التوترات في مضيق تايوان.

وفيما تخضع تايوان للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949، تنظر بكين إليها على أنها إحدى مقاطعاتها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.

وتعارض بكين أي اتصالات رسمية من قبل دول أجنبية مع تايبيه وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.