أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة

قَبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، استقالة الحكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وكلفها بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، وذلك في أعقاب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، فقد صدر “أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة”.

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وكان ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد рستقبل صباح اليوم، رئيس الحكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح والذي قدم إليه استقالة الحكومة.

ويأتي ذلك بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية الكويتية، الجمعة الماضية، حيث تغيرت تركيبة المجلس القديم بما يقارب الـ54%، في حين عاد إلى قبة البرلمان الكويتي 12 نائباً من ممثلي الشعب في المجالس السابقة.

وحددت الحكومة الكويتية الحالية يوم الـ11 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري موعدا لانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة.