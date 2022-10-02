النيابة السعودية: 4 مواطنين يواجهون السجن 20 عاما وغرامات تصل إلى 400 ألف ريال بسبب التزوير

أكدت النيابة العامة السعودية أنها وجهت تهم التزوير لتشكيل مكون من 4 مواطنين، وتم الحكم عليهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاما وغرامة لا تقل عن 400 ألف ريال.

ووفقا لجريدة “المدينة” السعودية، فقد أكد مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن التحقيق كشف عن قيام الـ4 بتزوير “محررات لا أصل لها منسوبة لجهة عامة بإحدى سفارات المملكة في الخارج”.

تفاصيل التحقيق مع عصابة تزوير الهويات والوثائق في السعودية

وأوضح أن تلك الأوراق التي تم تزويرها تم استخدامها من أجل الاستيلاء على ممتلكات الغير دون وجه حق.

ولفت المصدر إلى أن المتهمين تمت إحالتهم إلى المحكمة المختصة، وصدر الحكم بالسجن لمدد تصل إلى “20 عاماً، وغرامات مالية بلغت400 ألف ريال، وإعادة الممتلكات إلى أصحابها”.