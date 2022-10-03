وزير الدفاع الأمريكي: لا نتوقع "غزوا" صينيا لتايوان في المستقبل القريب

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” إنه “لا يرى أي خطط لغزو صيني لتايوان في المستقبل القريب”.

كما ادعى وزير الدفاع أن المسؤولين في الولايات المتحدة يرون في أنشطة الجيش الصيني حول الجزيرة محاولة لخلق “معادلة جديدة” في المنطقة.

وقال أوستن إن السلطات الأمريكية تعمل على تجديد التواصل مع نظيراتها الصينية من أجل ضمان استقرار المنطقة.

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وأصبحت تايوان معزولة عن بكين بعد أن أصبحت معقلا للحزب القومي الصيني (الكومينتانغ) الذي عانى من هزيمة الحزب الشيوعي في حرب أهلية عام 1949.

استأنف البر الرئيسي الصيني والجزيرة العمل والاتصال غير الرسمي في أواخر الثمانينيات، وتؤكد بكين أن تايوان جزء من أراضيها وترفض جميع الدعوات والجهود الرامية إلى تعزيز النزعة الانفصالية داخلها.