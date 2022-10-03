غانتس: الاتفاق مع لبنان سيضعف اعتماده على إيران ويعزز الاستقرار

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم الأحد، إن الاتفاق المتبلور مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين سيضعف من اعتماد بيروت على إيران ويعزز الاستقرار بالمنطقة.

جاء ذلك في تغريدات لغانتس على حسابه بموقع “تويتر” على وقع حديث عن توقيع وشيك بين تل أبيب وبيروت على الاتفاق.

وقال غانتس: “هناك عدة جمل حول اتفاقية الحدود البحرية المتبلورة بين دولة إسرائيل ودولة لبنان”.

وأضاف: “في نهاية المطاف، هذا اتفاق جوهره اقتصادي – وفي حال توقيعه – سنستفيد لسنوات منه نحن ولبنان ومواطنوه الذين يعانون من أزمة حادة”.

2. מטבע הדברים, במהלך משא ומתן לא ניתן לחשוף את הפרטים לציבור, אך אם אכן נגיע לנוסח סופי של ההסכם, הוא יונח על שולחן הכנסת ועיקריו יוצגו לציבור באופן מסודר ושקוף. כל זאת כמובן בהתאם להנחיות היועמ״שית. — בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) October 2, 2022

وفيما يتعلق بتفاصيل الاتفاق قال غانتس: “بطبيعة الحال، أثناء المفاوضات، لا يمكن الكشف عن التفاصيل للجمهور، ولكن إذا توصلنا إلى نسخة نهائية للاتفاق، فسيتم وضعها على طاولة الكنيست وستعرض نقاطها الرئيسية على الجمهور بشكل منظم وبطريقة شفافة”.

وتابع: “في المجال الأمني – الاتفاق ليس ضمانة لمنع احتكاك مستقبلي مع لبنان، لكن لا شك أنه سيعزز الاستقرار والردع وسيضعف على المدى البعيد تبعية لبنان لإيران التي تزوده بالوقود ووسائل أخرى”.

3. בנושא הביטחוני – ההסכם אינו ערובה למניעת חיכוך עתידי עם לבנון, אך אין ספק שהוא יחזק את היציבות, את ההרתעה, ובטווח הרחוק גם יחליש את התלות של לבנון באיראן שמעבירה לה דלק ואמצעים נוספים. — בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) October 2, 2022

في سياق متصل، صرح مصدر لبناني لـ “سبوتنيك”، اليوم الأحد، بأن “اللجنة الفنية اللبنانية ستجتمع غدا الاثنين، الساعة الواحدة ظهرا في القصر الجمهوري في بعبدا لإعداد مقترح الجواب حول العرض الأمريكي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية”.