الأقمار الصناعية الروسية تراقب أماكن تسرب الغاز في "التيار الشمالي 1 و2"… صور

تتابع وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس” مراقبة تسرب الغاز من أنابيب “التيار الشمالي 1″ و”التيار الشمالي 2” التي تعرضت لأضرار جسيمة في أعماق بحر البلطيق.

وقالت وكالة الفضاء الروسية في بيان مقتضب نشر على قناتها الرسمية في “تلغرام”، إن “روسكوسموس تواصل مراقبة تسرب الغاز من خطوط أنابيب الغاز التيار الشمالي 1 والتيار الشمالي 2”.

وأشارت الوكالة إلى أن المسح تم بواسطة المركبة الفضائية Canopus-V” (Канопус-В)”.

الجدير بالذكر، أن وكالة “روسكوسموس” كانت قد نشرت بالفعل يوم الخميس الماضي، صورا من الأقمار الصناعية لتسرب الغاز من خطوط أنابيب الغاز في بحر البلطيق.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قد أكد اليوم الأحد، أنه يمكن إصلاح الضرر الذي لحق بالبنية التحتية في خط “التيار الشمالي” الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا، مشيرا إلى أن الأمر يستغرق وقتا وأموالا كثيرة.

وقال نوفاك، في في تصريحات لبرنامج “موسكو. الكرملين. بوتين” على قناة “روسيا 1”: “بالتأكيد هناك إمكانيات تقنية لإصلاح البنية التحتية في التيار الشمالي لكن الأمر يستغرق وقتا وأموالا كثيرة”.

وتابع نوفاك: “الولايات المتحدة وأوكرانيا وبولندا أعلنت في الماضي أن هذه البنية التحتية (التيار الشمالي) لن تعمل وسوف تفعل كل شيء من أجل هذا. ولهذا السبب يجب أن ننظر بجدية في هذا الأمر فقد يكون لهم مصلحة في تعطيل هذا الخط”.

وأعلنت شركة “نورد ستريم إيه جي” المشغلة لخطي “التيار الشمالي”، أنه من المخطط البدء في تقييم الأضرار في “التيار الشمالي” بعد تلقي التصاريح الرسمية، بينما لا يمكن السماح بالوصول إلى المنطقة المطلوبة إلا بعد استقرار الضغط في البنية التحتية وتوقف التسرب.

وصرحت الشركة في بيان “تخطط شركة نورد ستريم إيه جي للبدء في تقييم الأضرار التي لحقت بخط أنابيب الغاز “التبار الشمالي1″ بعد تلقي التصاريح الرسمية المناسبة. لا يمكن السماح بالوصول إلى منطقة الضرر إلا بعد استقرار الضغط في خط الأنابيب وتوقف تسرب الغاز”.