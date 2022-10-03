السيسي يوجه بجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتفعيل مبادرات جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وذلك خلال اجتماعه بمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري.

ونقل موقع “مصراوي” عن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات السياسة النقدية وأداء القطاع المصرفي بالدولة.

من جانبه، استعرض محافظ البنك المركزي أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي وقرارات وإجراءات البنوك المركزية بكبرى الدول الاقتصادية على مستوى العالم مؤخرا، للتعامل مع التداعيات والتطورات الاقتصادية الحادة في ظل الظروف الدولية الراهنة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح المحافظ ما تم إنجازه من تطور مؤشرات الاقتصاد الكلي المحلي وأداء القطاع المصرفي للدولة، وجهود توفير مستلزمات الإنتاج لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية.

في السياق ذاته، وجه الرئيس بالاستمرار في خطط وجهود البنك المركزي والمنظومة المصرفية لتوفير مستلزمات الإنتاج والصناعة، مع المتابعة الدقيقة لمنظومة الاستيراد في مقابل متطلبات التنمية.​

وفي وقت سابق، بحث وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، اليوم الأحد، مع خبراء الري الحديث والصرف ‏في البنك الدولي التنسيق المشترك في مجال دراسات التوسع في الاعتماد على الري الحديث في مصر.‏